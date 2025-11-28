影／39歲小池徹平凍齡秘訣公開！靠1招維持娃娃臉 帶娃鍛鍊出好體力

日本人氣演員小池徹平與柿澤勇人為本週末（11/29、11/30）兩日在台北流行音樂中心舉辦的《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會（Death Note The Musical in Concert）來台。今（28日）舉辦記者會，39歲且已是兩個孩子爸爸的小池徹平，依舊維持著令人稱羨的「凍齡」面貌，他大方分享維持體力和凍齡狀態的獨門秘訣，答案令人羨慕。

▲ 柿澤勇人、小池徹平出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會。（圖：攝影／余承翰）

廣告 廣告

睽違七年再次來台演出《死亡筆記本》，飾演「夜神月」的柿澤勇人憶起七年前在台中歌劇院的謝幕經歷，忍不住幽默抱怨，「七年前是我第一次走出日本來向海外粉絲介紹這部作品，謝幕時我接收到人生最大的歡呼和喝采，沒想到走出來後，所有粉絲都是衝向小池。」他喊話：「這一次我想要雪恥！」

▲ 柿澤勇人、小池徹平出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會。（圖：攝影／余承翰）

飾演「L」的小池徹平提及七年來的不同，他坦言：「年紀增長了一些，但有些情感到了一定的年紀後才能更深刻地傳達，這次希望在歌唱上能有不一樣的嘗試。」他笑喊：「七年前後，變化最大的是老化！」同時他身為二寶爸，表示同時身為父親與演員的角色，想法自然與七年前有所不同。柿澤勇人也分享身體機能的變化：「以前下戲會喝酒，無論多晚第二天精神還是可以神采奕奕，現在沒辦法這樣做。」隨著工作不同，責任也更重，現在必須確保每一次上台都是最好的狀態。

談到如何保持體力，小池徹平表示，自己不常去健身房。在家會與小朋友一起玩樂，做體操，所以身體意外地還不錯。我的基礎體力，可能是因為家人的陪伴才鍛鍊出來的。有記者稱讚他即使過了七年外表狀態仍然維持得很好，小池徹平表則自信分享：「我真的只有噴化妝水！」覺得可能是因為我不在乎這件事情，以平常心對待吧。柿澤勇人則分享自己的紓壓和恢復方式是去三溫暖和泡澡，例如今天早上就有在飯店做蒸氣浴。他也認同小池的看法：「可能跟小池類似，就是不要太在意『保養』、『凍齡』這件事。」

▲ 39歲小池徹平靠1招維持娃娃臉，分享維持體力秘訣。（圖：攝影／余承翰）

兩人被問到如果可以在《死亡筆記本》上寫下一個想要抹除的壞習慣，會選擇什麼？柿澤勇人直率地回答：「我很愛喝酒，常常喝到斷片。每次喝到斷片或是宿醉都會覺得我不要再喝了，但是有人來約又會喝，所以很希望改掉這個壞習慣。」小池徹平則自信地說：「我好像沒有什麼想要改掉的，我過得蠻健康的。就算有些覺得不太好的習慣，可能也不會寫上去，會想要好好跟它相處。

記者會尾聲，柿澤勇人特別秀了中文「我愛你」，也呼籲大家推薦台灣美食給他；小池徹平幽默地用中文說「請給我收據！」笑翻現場。他並表示這次想嘗試滷肉飯：「小籠包上次有吃過，這次想要試試看滷肉飯！」

▲ (左起)泓洋國際有限公司代表Teresa、指揮Jason Howland、柿澤勇人、小池徹平、聯合數位文創營運長李佳諭。（圖：攝影／余承翰）

警語：開車不喝酒，喝酒不開車

集結初代音樂劇原班卡司與製作團隊，《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會將於本週末11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，粉絲絕不能錯過千載難逢的觀賞機會。購票請上udn售票網。

【演出資訊】

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2025年11月29日 19:30、11月30日 14:30，共2場

售票網站：udn售票網 https://reurl.cc/ekokKm

粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnperformance

票價資訊：5600/5200/4800(視遮區)/4400/3800(視遮區)/3400/2800/2400(視遮區)/1200

更多eNews報導

土城惡男當街殘殺妻子、小姨子！死者身份曝光 李進良悲痛：幫到底

26歲百萬網紅驚傳車禍！遭甩飛車外慘亡 「死亡預告成真」網嚇壞