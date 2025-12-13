影/4人攀東卯山抄捷徑釀禍 69歲婦墜落30米骨折幸獲救

台中市和平區東卯山11日發生登山意外，一行4人登山隊伍下山時因抄捷徑而迷路，導致受困於峭壁上進退失據。其中一名69歲女性山友更滑落約30米深的邊坡，所幸被樹幹擋住，同行友人立即報案求援，消防局出動搜救人員歷經7小時救援，才將受困者平安送下山。

谷關七雄之一的東卯山，發生一名69歲女山友滑落30米邊坡的意外。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局表示，11日下午1時44分接獲民眾報案，指稱在東卯山登山步道4.7公里處附近抄捷徑時走至峭壁，有女山友滑落邊坡需要協助。勤指中心立即派遣和平分隊前往救援，出動各式消防車3輛、消防人員7名，由小隊長黃來昇率隊上山。

搜救人員於下午4時26分接觸到滑落邊坡的女傷者，經現場檢傷發現該名年約69歲的女性右腳腳踝疑似骨折，意識清醒但無法行走。同時，受困在峭壁上的另外兩名山友也需要救援，搜救人員運用繩索將其滑降至安全步道上。

救援行動持續至天黑，搜救人員以背負及獨輪車方式運送傷者下山，於當晚8時12分抵達登山口，全程歷時超過7小時。女傷者隨即由和平91救護車後送至東勢農民醫院接受治療。

