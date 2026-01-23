影／4歲女童握方向盤「開車」媽怒嗆網友...議員檢舉了

出門在外開車載小孩，應該更注重安全。（示意圖／翻攝自pexels）





出門在外開車載小孩，應該更注重安全，但最近桃園有一段行車影片卻掀起討論。影片中一名4歲大的女童，竟然坐在大人的大腿上，雙手有模有樣地握著方向盤，而車子就這樣行駛在一般道路上，遭到網友批評。對此，桃園市議員黃瓊慧也發聲表示，太離譜了，並且已將影片給桃園市警察局檢舉。

幼童坐駕駛座握方向盤

根據社群平台上瘋傳的影片顯示，這名年約4歲的女童當時並未坐在安全座椅上，而是坐在前座大人的腿上直接接觸方向盤。畫面中車輛明顯正在移動，女童雙手握住盤徑跟著轉動，旁邊的大人則忙著掌鏡拍攝。網友們看完影片後紛紛留言痛批，「4歲沒坐兒童汽車座椅就是違規了」、「光是小孩子坐在前座，而且還沒有安全座椅的情形就可以檢舉了好嗎」、「希望有人能檢舉他」。

母親火爆回嗆網友

事件曝光後，輿論的撻伐讓女童母親感到不滿，她隨即發文回擊。她質疑批評者管太多，甚至脫口而出難聽的話，反問這段發在個人限時動態的影片是踢到誰家的祖墳。不過，她後來也坦言這種開車行為確實不妥、保證未來不會再犯，但她依然強調不認為分享生活影片本身有錯。

議員依法送交檢舉

桃園市議員黃瓊慧在接獲民眾陳情後，將影片送交警察局檢舉。黃瓊慧指出，讓幼童坐在駕駛座操作方向盤，同時涉及未繫安全帶、未使用安全座椅以及危險駕駛等多項違規。根據道路交通管理處罰條例規定，幼童未依規定安置於安全座椅可開罰，而危險駕駛行為最高更可處以3萬6000元罰鍰，並面臨吊扣牌照處分。

廣告 廣告

桃園市議員黃瓊慧在接獲民眾陳情後，將影片送交警察局檢舉。（圖／翻攝自Threads）

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

離奇！男開車撞進餐廳掉魚塭 桶仔雞店如遭轟炸

分心翻車！駕駛開車「設導航」慘撞路邊烏龜翻

獨家／工程師爸寶！開父豪車酒駕 撞樹還喊「不是我開車」

