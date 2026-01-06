影/4海警船今再闖金門海域 海巡巡防艇併航監控驅離

大陸海警船去年12月29、30日藉軍演侵入馬祖、金門烏坵水域後，今（6）日下午再度於金門周邊海域編隊侵擾，海巡署立即調派巡防艇對應拒止並驅離。

大陸海警船今下午侵擾金門海域。（圖／翻攝畫面）

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今（6）日下午2時許，偵獲大陸海警船在金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署，下午3時 10分大陸海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4 艘船，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門水域。

海巡巡防艇併航監控驅離海警船。（圖／翻攝畫面）

海巡署巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向，海警船編隊於下午5時12分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，大陸海警一週內接連侵擾金門水域，片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序予以嚴正譴責，海巡肩負捍衛國家主權的責任及使命，即便強烈冷氣團來襲海象惡劣，仍全天候維持高強度監偵作業與勤務部署。

