影/4海警船再闖金門海域 海巡艦艇驅離斥「常態騷擾」

大陸4艘海警船今（28）日上午再度出現金門周邊海域，經海巡署4艘巡防艇近迫併行監控廣播後驅哩，海巡署強調大陸海警於官網稱「執法巡查」絕非事實，而是「常態騷擾」。

大陸海警船今上午再闖金門海域。（圖／翻攝畫面）

海巡署指出，今（28）日上午8時許，金門巡防區發現大陸海警船出現在金門周邊海域，立即調動巡防艇前推部署，8時50分中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域，並以縱隊方式航行。

海巡艦艇人員廣播驅離。（圖／翻攝畫面）

海巡署4艘巡防艇航前近迫併行監控，阻擋海警船進入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，陸方海警船在巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署強調，大陸利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

海巡署表示，將持續秉持堅定執法立場嚴密監控大陸海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離並公布執法畫面，破除大陸海警不實訊息，捍衛國家主權安定民心士氣。

