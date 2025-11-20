(影) 4米格- 31K戰機攜匕首導彈狂轟! 俄再襲烏 捷爾諾波爾傷亡逾百人

[Newtalk新聞] 俄羅斯軍方 19 日再度從空中展開攻擊行動，4 架米格- 31K 型飛彈發射平台在空域活動，預計自北部方向向烏克蘭多座城市發射「匕首」空射彈道飛彈。相關部門已發布警報，並提醒居民保持警戒，當局正密切追蹤飛彈軌跡。





捷爾諾波爾地區成為本次攻擊最嚴重的受害城市之一。根據地方政府發布的訊息，該市在遭到飛彈擊中後，多處民宅嚴重受損，造成大量傷亡。初步統計指出，當地受傷人數已增至 92 人，其中包含 18 名兒童；目前至少已有 25 人確認罹難。

救援單位表示，現場狀況仍十分危險，瓦礫堆積與建築結構受損，使搜救工作難度增加。消防員、醫療隊伍與志工徹夜不歇地進行搜尋與救護，嘗試從倒塌的建物中找尋仍可能生還的民眾。官方強調，救援行動將持續到最後一刻。





俄軍近期使用「匕首」高超音速導彈攻擊烏克蘭各大城市。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說





Ｘ帳號「 @NiKiTa_32156 」指出，俄羅斯稍早針對捷爾諾波爾的另一處民宅也發射飛彈，造成至少 16 人死亡、 64 人受傷，其中包括 14 名兒童。兩起攻擊相繼發生，讓當地醫療系統面臨龐大壓力，醫院已啟動緊急應變計畫，以容納大量傷患。





目前，相關部門已著手統計損害與傷亡，並呼籲居民遠離受損嚴重的區域，以避免次生危險。國際社會是否將對此進一步回應，各方後續動向仍備受關注。

