影/40米外一槍爆頭！澳警神射歹徒畫面曝 總理定調IS恐攻

澳洲雪梨知名邦代海灘（Bondi Beach）14日發生重大槍擊案，一對父子在猶太教光明節（Hanukkah）慶祝活動上開槍掃射，造成15名無辜民眾慘死，澳洲總理首度定調為IS恐攻。而最新現場影片流出，一名英勇警察躲樹後，40公尺外神射擊斃槍手，阻止傷亡擴大。

澳洲邦代海灘14日發生重大槍擊案。（圖／美聯社）

據英國《太陽報》（The Sun）報導，涉案的50歲父親薩吉德·阿克拉姆（Sajid Akram）與24歲兒子納維德·阿克拉姆（Naveed Akram）持長槍朝海灘上的人群射擊長達10分鐘，一名擁有15年經驗的新南威爾斯州警察局偵探，在距離約40公尺外躲在樹後，以手槍對薩吉德射出致命一擊。警方稱讚這是「一生一次的神射」。

最新曝光的畫面顯示，這名英勇警察接近持步槍的槍手後躲到樹後掩護，隨後朝年長槍手開了數槍，薩吉德中彈後倒地，24歲槍手納維德（Naveed Akram）繼續與警方對峙交火。據悉，該警官在新南威爾斯州警察部隊擁有15年的工作經驗。

另《法新社》消息，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）16日首度證實，兩名槍手是受到伊斯蘭國（IS）意識形態驅使，被仇恨意識形態激進化行凶，警方在槍擊案現場附近發現一輛登記在納維德名下的車輛，車內搜出土製炸彈以及兩面自製的IS旗幟，且納維德早在2019年就曾引起情報機構注意，經約談他及其家人後，評估不具備迫切威脅，故未將其列管。

澳洲總理艾班尼斯（中）定調為IS恐攻。（圖／美聯社）

目前澳洲警方正調查兩人犯案前行蹤與接觸對象，其中一段海外行程引起關注。菲律賓移民局發言人桑多瓦爾（Dana Sandoval）16日證實，父子兩人於11月1日從雪梨飛抵菲律賓，並將南部大城達沃（Davao）列為最終目的地，薩吉德持印度護照入境，納維德則持澳洲護照。

桑多瓦爾指出，兩人在菲律賓停留至11月28日，才經由馬尼拉轉機返回雪梨。民答那峨島（Mindanao）過去長期存在伊斯蘭叛亂活動，親IS的武裝團體「馬巫德」（Maute）與「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）曾於2017年攻佔馬拉韋市（Marawi），與政府軍激戰5個月。

