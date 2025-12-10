影/4000萬勞斯萊斯國道硬切撞上遊覽車 維修費恐破200萬

國道一號雲林西螺北上路段12月7日下午3點36分左右發生一起擦撞事故，一輛市價約4000萬元的白色勞斯萊斯幻影（Phantom Drophead Coupe）與遊覽車發生碰撞，豪車維修費用恐高達200-250萬元。

勞斯萊斯幻影（Phantom Drophead Coupe）是全球知名的豪車，價值約4000萬新台幣。（圖/翻攝自記者爆料網）

YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」上傳的行車紀錄器畫面顯示，當時西螺路段塞車，這輛行駛於中線車道的幻影打了方向燈準備變換車道，但右側遊覽車車頭早已超越幻影位置。豪車駕駛仍持續往外側車道切出，下一秒「砰！」的一聲，車頭擦撞到遊覽車左後方車尾及保險桿，撞擊瞬間被前車秘錄器完整拍下。

進口車商連紹辰指出，目測該輛勞斯萊斯擦撞後傷及保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈。他表示，若送回總代理維修，原廠一律以更換工法修復豪車，因此粗估維修費用上看兩百至兩百五十萬元左右。據了解，肇事車款為全球頂級的手工打造豪車，落地價約一千八百萬至四千萬元，是名人和豪門的最愛。

12月7日，一輛市價約4000萬元的白色勞斯萊斯幻影與遊覽車發生擦撞事故。（圖/翻攝自記者爆料網，下同）

據了解，影片發出後引起網路熱烈討論，有人疑問「這麼大台看不到嗎？」還有人笑稱「可能沒錢繳車貸，這一撞剛好能理賠」。遭碰撞的遊覽車業者拒絕媒體訪問，但私下透露碰撞當下沒有報案，雙方已私下和解。業者對於遭撞一事表示「在外面跑都會遇到」，人沒事就好。

國道警察第四公路警察大隊表示，經查未接獲民眾報案。警方呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第三十三條第一項四款開罰，處駕駛3000元至6000元罰鍰，提醒用路人變換車道時應保持足夠的安全距離與間隔。

