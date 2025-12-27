影／45歲張柏芝聖誕短片掀熱議 三兒子Marcus奶音萌聲曝光！





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

香港女星張柏芝在聖誕節當天，在社群平台送上「節日福利」讓粉絲又驚又喜，在曝光的聖誕短片中，她僅穿著簡單T恤，躺在床上翻來覆去，近距離對鏡頭送上平安夜祝福，畫面中還搭配滿臉熱吻唇印的特效，上圍曲線一閃而過，畫面立刻引發熱議，而適逢聖誕節，張柏芝也罕見分享與小兒子Marcus的互動畫面，影片中母子在床上牽手過節，Marcus用稚嫩的聲音說出「Merry Christmas」，奶聲奶氣的可愛聲音瞬間吸引不少關注。

張柏芝開心過聖誕節，發出自拍影片。（圖／IG：@cecilia_pakchi_cheung）

