影／48歲侯佩岑新年PO近況 美貌升級網驚：超像宋慧喬

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

48歲藝人侯佩岑近日在社群上PO出一段影片，不過外貌意外引起網友們熱議，有人好奇侯佩岑是否做了醫美，臉蛋似乎更加緊緻，還有網友發現她撞臉多位女明星，留言表示「超級像宋慧喬」、「有點像伊能靜」、「不說我還以為是溫嵐」、「還像Melody」。

除此之外也有網友認為可惜，留言「一點也不像她了」、「依然很美，但沒有原來那麼甜美和有辨識度」。

網友認為侯佩岑撞臉多位女明星。（圖／微博：侯佩岑）

更多FTNN新聞網報導

影／小鐘被說「撞臉CORTIS馬丁」 他PO舊照自嘲：其他團員叫我GO

影／米可白剪髮了！逆齡瀏海造型 網友驚：也太可愛

影／昆凌、周杰倫看球賽「親密摸大腿」引熱議 曝澳網VLOG甜喊：阿Chou是孩子的榜樣

