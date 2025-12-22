影/5天內2度侵擾金門水域 海巡署強勢驅離4大陸海警船

海巡署今（22）日表示，大陸海警編隊侵擾行為持續不斷，繼12月18日侵擾金門水域後，今天下午海巡署金馬澎分署第12（金門）巡防區再度偵獲海警船在金門周邊海域編隊，隨即調派海巡艇對應拒止並予驅離。

100噸海巡艇在金門驅離大陸14606號海警船。(圖/海巡署)

第12（金門）巡防區今天下午約14時，偵獲大陸海警船在金門東方及西南方水域外，分兩處集結，立即調派海巡艇前往預置部署，14時50分，大陸的14606、14508、14605及14609號等4艘海警船，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼（小金門）西南方及料羅東南方航行進入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

海巡署預置的4艘海巡艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域秩序，要求立即轉向。在海巡署全力應對阻止下，大陸海警船編隊最終於16時53分轉向航行離開金門限制水域。

海巡艇在金門水域監控大陸海警船。(圖/海巡署)

海巡署強調，從大陸海警船航行態樣分析，顯而易見是「常態化騷擾」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署將秉持堅定的執法立場，嚴密監控大陸海警船動態，超前部署海巡艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

