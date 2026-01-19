影/5星美食成絕響！ 蘆洲蔥油餅老夫妻「生前打拼」畫面曝

在新北市三重區賣蔥油餅，辛苦打拼一輩子，卻慘遭逆子殺害的廖姓老翁跟許姓妻子，生前經營的攤車曾獲5星好評、Google評價高達4.9，生前打拼的模樣也曝光，5星等級的美食如今再也吃不到。

2夫妻生前認真打拼的模樣。 （圖／「翁翁美食空間」粉專授權使用）

曾品嚐過老夫妻手藝的知名美食部落客「翁翁美食空間」，也授權《中天新聞網》使用相關影片跟畫面，據她部落格內的文章，她大力推薦這間坐落在仁愛街「美食一條街」黃金地段上，名為「仁愛街小貨車蔥油餅」，雖然攤車看來不起眼，卻是在地人老饕私藏的銅板價美食。

「翁翁美食空間」表示，「每次經過都聞到那個蔥油餅香氣，媽的！真的讓人忍不住停下來排隊！」老夫妻賣的蔥油餅的最大魅力，就在於「簡單卻又銷魂的『加蛋加醬油膏加辣椒醬』組合，CP值破表，而且菜單就簡單到只有加蛋跟不加蛋2種選擇，價格都是佛心銅板價25元跟35元，「在現在什麼都漲的時代，還能吃到這麼高CP值的美味，真的會讓人感動到想哭欸」。

三重區賣蔥油餅生前經營的攤車曾獲5星好評、Google評價高達4.9。（圖／Google map）

她也描述夫妻倆的手技「就是那種『專精』的職人精神，把一份簡單的蔥油餅做到極致，光是這份用心，就值得我無限回訪了」，而也並不只她大力推薦，「仁愛街小貨車蔥油餅」在Google評論上更是獲得4.9接近滿分的超高評價，只是看著夫妻倆生前打拼的模樣，如今2人卻慘遭獨子狠心殺害，好口味已成絕響再也吃不到，令人鼻酸。

(本新聞影片亦為「翁翁美食空間」授權提供)

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯棄車繼續逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖姓嫌犯的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

