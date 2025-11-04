影/5月才喊有家族性高血壓！薛仕凌自首認閃兵 昔尷尬畫面曝

台灣演藝圈男星閃兵案持續延燒，日前才傳出恐有第4波搜索，未料，4日上午10點多，曾奪下第56屆金鐘獎影帝的薛仕凌，主動到新北市永和警分局自首坦言「閃兵」。尷尬的是，他5個月前就曾在活動中被問及閃兵一事，當時還特別解釋是因家族性高血壓問題，被驗退3次，沒想到今天卻自首閃兵，顯得格外諷刺。

男星薛仕凌4日主動到新北市永和警分局自首坦言「閃兵」。（圖／翻攝FB 40 薛仕凌）

據悉，薛仕凌今天上午先是在律師陪同下，主動前往新北市永和警分局坦承「閃兵」，經檢察官指示後直接帶往地檢署應訊，約莫一個多小時，檢方複訊後，中午依違反妨害兵役及偽造文書罪嫌諭令30萬元交保。

事實上，薛仕凌曾在今年5月閃兵案爆出第二波拘提時，公開出席時尚活動，他當時被問及新聞時，先是低調表示：「該怎麼樣就怎麼樣，我沒有什麼特別的想法。」接著透露，自己在大學畢業時本來要去當兵，但體檢時才發現有家族性高血壓，總共驗了三次都沒過，當下其實蠻錯愕，也因此沒有當兵，還特別強調醫生表示：「是有危險性的。」

薛仕凌在5月出席活動被問及當兵一事時，表示自己有家族性高血壓。（圖／中天新聞）

薛仕凌當時說明，爺爺和爸爸那邊都有高血壓病史，「我爸爸是有固定在吃藥，但我那時候年輕大學生，沒有什麼特別的感覺。」被問到現在的身體狀況，薛仕凌透露，「現在還好，我不用吃藥，可是他們就是說要觀察」。昔日一番說法，對照今日主動自首閃兵，相當諷刺，也讓大批粉絲震驚不已。

薛仕凌透露自己當時是大學生，沒有特別感覺到身體異狀。（圖／中天新聞）

