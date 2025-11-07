影》50噸巨石中斷暖暖交通 基隆興隆街封閉 替代道路出爐

基隆市暖暖區興隆街7日下午發生邊坡土石坍塌意外，市政府工務處出動怪手等機具現場搶修，由於邊坡仍不穩定，再加上颱風即將來襲，即使道路搶通也將暫時封閉，不開放通行。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區興隆街7日下午發生邊坡土石坍塌意外，道路完全被土石阻斷。初步估計現場影響範圍約96平方公尺，現場的土石量則高達50噸左右，若單純清除現有落在路面的土石，7日晚間9時左右可以搶通，但考量現場邊坡仍不穩定，興隆街將暫時封閉。

據了解，現場土石坍塌應該發生在下午2時左右，所幸事發當下沒有人車經過，也沒有造成人員傷亡。基隆市政府工務處在獲報後，立即調派怪手、鏟裝機各1輛及3輛卡車與近10名人員趕赴現場。

工務處現場搶修的土木工程科長張佑竹表示，現場估算邊坡崩塌面積約96平方公尺，落石總重約50公噸左右。若單純只是清理現今落在路面上的土石，應該在7日晚間9時前後便可完成。

但考量到現今事發現場的邊坡仍不穩定，再加上下周將有颱風逼近台灣，工務處表示，暖暖區興隆街將暫不開放通行。期間往返瑞芳區的用路人可改行駛源遠路作為替代道路。

國民黨籍議員連恩典表示，他接獲通知時，沒想到邊坡會坍塌得這麼嚴重，所幸沒有造成人員傷亡，他認為，後續也要請專家評估這處邊坡是否會持續崩塌，以確保用路人安全。

