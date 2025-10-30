影／5566全當過兵被封典範！王仁甫：是義務 許孟哲：當時超怕被針對
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳
演藝圈近期爆出多起閃兵案件，風波持續延燒，10月28日中視《飢餓遊戲》舉辦「九周年」記者會，主持人王仁甫、許孟哲、孫協志，昔日曾是男團5566成員，而5566全團成員皆當完兵獲得網友大讚，他們也分享當兵往事，對此王仁甫表示：「當兵是國民義務。」，許孟哲則坦言：「當時當兵超怕被針對。」。
