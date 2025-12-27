影/「57車連環撞」引發火燒車 日群馬高速車禍慘釀1死26傷

日本群馬縣昨（26）日晚間發生重大交通事故。57輛車在關越自動車道發生連環追撞，多輛車起火燃燒，造成一人死亡、26人輕重傷。事發當時，當地水上町發布大雪警報並正在降雪。警方研判，路面結冰導致打滑為車禍主因，正進行現場勘驗等調查。

群馬縣高速公路發生連環車禍有車輛起火燃燒。（圖／NNN）

根據《NHK》報導，事發在當地時間26日晚間7時半許，關越自動車道（高速公路）群馬縣水上町交流道附近。最初是2輛貨車發生碰撞，隨後後方車輛接連追撞，短時間內就有57輛車捲入這場連環車禍。至少10輛車起火燃燒，火勢迅速蔓延，消防耗費約7個半小時才完全撲滅。

一名來自東京的77歲婦人在車禍中不幸身亡，她當時乘坐的轎車在碰撞中受到嚴重撞擊，導致其全身多處重創。傷者當中有5人傷勢嚴重，另有21人受輕傷。

被燒毀車輛的殘骸。（圖／NNN）

一名60多歲男駕駛在返鄉途中遭遇車禍。他描述驚險過程，「我開在超車道上，突然看到行車道的前車打滑，旁邊的車為閃避而切入超車道，我就這樣被捲入事故」。他又說，車輛發生碰撞後，後方傳來類似爆炸的巨響，回頭一看火焰竄起。

這起車禍也造成關越自動車道新潟縣湯澤交流道，至群馬縣月夜野交流道間的雙向路段持續封閉。警方將陸續移走事故車，尚不清楚何時恢復通車。

