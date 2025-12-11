影/6案通緝犯遇警盤查稱「嚇到我了」下一秒逃跑 警壓制

台中一名35歲郭姓男子日前搭計程車，但計程車卻違停，員警上前攔查，發現郭姓男子神色有異，還下車想要逃離，最後被員警當場壓制在地，警方一查發現郭姓男子竟是同時遭三處司法機關6筆通緝在逃的嫌犯，當場逮捕移送法辦。

台中35歲郭姓男子搭計程車遇到員警盤查，嚇到下車逃跑，員警一查發現他是有6案的通緝犯。（圖／警方提供）

台中市第六分局表示，日前凌晨員警執行巡邏勤務時，發現一輛計程車違規停靠路邊，原本只是上前取締違停，未料車內乘客郭姓男子，看到警方竟比駕駛還緊張，甚至慌張下車掩面掉頭逃離，怪異行徑引起警方懷疑。

郭男一開始還向警方供稱，自己是「被員警嚇到了」，員警還好聲好氣要郭男不要緊張，只是要看郭男身分證，未料下一秒，郭男竟然拔腿狂奔，直衝車流幹道台灣大道車陣中，警方立即上前追趕，幸好當時正值凌晨，路上車流不多，而郭姓男子不知是情緒太過激動，還是酒醉步伐踉蹌，最終跌坐在車道中央，當場被員警壓制。

只是這名郭姓男子，在整個過程中始終拒絕報上身分，經員警將人帶回派出所查證身分後，才赫然發現，原來該郭姓男子同時遭三處司法機關6筆通緝在逃的嫌犯，最後郭男向警方坦承通緝身分，被警方移送法辦。

