影/「6條通」通緝犯突暴走咆哮 北車區間車內乘客嚇壞

29日晚上台鐵1251次區間車上發生驚人一幕！一名潘姓男子在第10節車廂內情緒突然失控，不斷大聲咆哮，嚇壞眾多乘客。無奈之下，乘客只好通報站務人員，警方隨即接獲通知上車處理。

一名潘姓男子在第10節車廂內情緒突然失控，不斷大聲咆哮，嚇壞眾多乘客。（圖／翻攝畫面）

警方表示，當列車抵達台北車站時，警方上車嘗試安撫，但男子依然激動不已、語無倫次。為了保障其他旅客安全，警方在列車抵達板橋車站時，成功將他勸下車，並進一步確認身分，最終發現這名潘姓男子竟然身背毒品、竊盜傷害等6條通緝犯，隨即將其逮捕並帶回派出所。

廣告 廣告

潘姓男子身背毒品、竊盜傷害等6條通緝犯，隨即將其逮捕並帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

12月新制上路！台鐵111列次改點 LINE Pay Money上線

台鐵台北車站驚傳女子落軌！頭部受傷緊急送醫

台鐵個人訂票上限增至9張 新自強號自由座車票APP隨買隨取