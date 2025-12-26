影/6虎同框！陸野生東北雌虎帶5崽「出巡」 學界驚呼罕見

大陸東北虎豹國家公園琿春保護地巡護人員，近日捕捉到罕見的「6虎同框」影像，一隻雌虎帶著5隻幼崽，在林間行走，引發熱議。

大陸上月捕捉到東北虎「6虎同框」影像。（圖／翻攝新浪微博）

《人民網》報導，這段影像於上月捕捉到，巡護人員指出，此景象極為罕見，「野生東北虎通常一胎產1到4隻幼崽，看到一胎5崽並且健康存活，真的是非常罕見的情況。」巡護人員說，當時雌虎帶著5隻虎崽從樹林間穿過，「我們完全被這畫面震撼了」。

東北虎豹國家公園的研究人員指出，不僅顯示雌虎的強大護崽本能，也說明當地生態環境足夠支持幼虎的成長。據了解，雌虎帶幼崽行動時會保持高度警惕，確保虎崽安全，並引導其學習捕獵技能。

廣告 廣告

根據資料，東北虎又稱西伯利亞虎、阿穆爾虎（Amur tiger），被認為是體型最大的老虎亞種，也是目前世界上最大的野生貓科動物。其中成年雄性虎體長約為2.3公尺、雌虎體長約為2公尺，分佈於俄羅斯東南部、北韓和中國大陸東北等地，是大陸國家一級保護動物， 2008年被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。

延伸閱讀

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲