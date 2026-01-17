影/63歲男駕駛水泥預拌車自撞分隔島 台61線交通大打結

桃園市大園區台61線北向29.5公里處今（17）日下午發生水泥預拌車翻覆事故，63歲陳姓駕駛疑因恍神撞上分隔島後翻車，駕駛受困車內，所幸意識清醒僅左手背撕裂傷，經消防人員救出後送往敏盛醫院治療。事故導致水泥溢出佔用雙向內側及部分外側車道，造成車流嚴重回堵。

桃園市大園區台61線北向29.5公里處今（17）日下午發生水泥預拌車翻覆事故，63歲陳姓駕駛疑因恍神撞上分隔島後翻車，駕駛一度受困車內。（圖／翻攝記者爆料網）

消防單位接獲報案時間為下午1點27分，立即派遣第三大隊草漯分隊前往處理。到場消防人力共計14名，出動消防車4輛、救護車2輛，發現水泥車已翻覆於分隔島上，駕駛被困在車內。經消防人員協助脫困後，由草漯分隊救護車將傷者送往醫院進行後續治療。

警方到場後對陳姓駕駛實施酒測，結果顯示酒測值為0，排除酒駕可能。根據初步調查，事故發生於下午1點多，陳姓男子駕駛水泥預拌車行經台61線北上路段時，疑似因恍神未注意路況，導致車輛向右偏行撞擊分隔島後翻覆。

受困駕駛經消防人員協助脫困後，由草漯分隊救護車將傷者送往醫院進行後續治療。（圖／翻攝記者爆料網）

事故現場共動員2輛吊車協助排除翻覆的水泥預拌車，警方已在現場進行交通疏導管制工作。由於水泥溢出佔用雙向內側車道及部分外側車道，造成台61線該路段雙向車流嚴重回堵。（圖 ／翻攝畫面）

事故現場共動員2輛吊車協助排除翻覆的水泥預拌車，警方已在現場進行交通疏導管制工作。由於水泥溢出佔用雙向內側車道及部分外側車道，造成台61線該路段雙向車流嚴重回堵，事故排除工作持續進行中。

關於陳姓駕駛的年齡，不同消息來源有所出入，一處顯示為62歲，另一處為64歲，而消防單位紀錄則為63歲。事故的詳細肇事原因仍有待警方後續調查釐清。

