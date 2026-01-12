影／69歲澎恰恰赴中國深夜直播賣水果！網友心疼：至少他沒貶低台灣 祝福他
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳
69歲資深男星澎恰恰近年投資電影失利，曾負債2.4億台幣因而宣布破產，努力還債的他，除了固定的主持工作外，也積極開始飛往廈門直播帶貨，而他日前被台灣網友發現，半夜還在抖音上直播賣水果，讓不少網友感到心疼，影片也在社群平台上掀起討論。
