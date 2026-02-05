影/7旬婦登劉銘傳路隧道迷路 基隆出動44人2小時成功救援
昨晚6時，基隆市消防局接獲通報，一名70多歲婦人在劉銘傳路隧道東往西砲台方向行走時迷路，誤入昏暗竹林區，附近有水流聲，地形複雜，需緊急救援
消防局獲報後，立即啟動協尋機制，由第二大隊長高瓊瑤擔任指揮官，出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊13車共25名消防人員及義消19人前往救援，現場分為三組進入山進行展開搜索任務。
經了解，迷路者女子其同住弟弟表示，約於下午3時女子從家中外出後遲未返家，家屬遍尋不著，心急如焚，遂向警方求助。搜救人員根據通報地點與可能的行走路線，分組深入崇德路、獅球嶺、八德路周邊進行地毯式搜尋，在地許多熱心民眾也在現場協助引導，同時不斷呼喊失聯者姓名，希望在天色完全昏暗前找到失聯民眾。
歷經約兩小時的搜尋，搜救人員終於在獅球嶺約在長壽公園的竹林附近成功尋獲女子。發現時女子意識清楚，身體無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗而顯得疲憊，隨即由現場人員確認狀況並協助脫困，平安交由家屬接回。
消防局長游家懿呼籲，民眾外出從事登山健行或進入山區時，務必事先告知親友行程與預計返家時間，並隨身攜帶手機、行動電源、照明設備與簡易保暖用品，避免單獨進入陌生路線。若不慎迷途，應保持冷靜，留在安全處所並撥打110、119或112求助，以確保自身安全。
台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。