影/7.0強震夜高雄爆死亡車禍！1人慘成焦屍

宜蘭外海昨（27日）深夜發生規模7.0強震，全台都受到強烈震撼開始有災情傳出，而屋漏偏逢連夜雨，高雄市今天凌晨發生嚴重車禍，1人活活燒成焦屍。

人車起火的悲慘瞬間。（圖/翻攝畫面）

據警方的調查，整起車禍發生在凌晨2點49分，地點在鳳山區鳳松路180巷跟武松街交叉口，當時26歲吳男騎機車沿鳳松路180巷，西向東方向行駛，經過該處時跟騎著機車，沿著武松街北往南方向行駛的43歲林蔡姓男騎士發生擦撞。

撞擊瞬間。（圖/翻攝畫面）

林蔡男當場摔車倒地，機車起火燃燒，火勢迅速蔓延全身，民眾立即持滅火器滅火搶救，但火勢實在太猛烈，警方、消防隊、醫護人員到場後，發現他已經當場死亡，26歲吳男則是受到手腳擦挫傷，送長庚醫院救治後沒有生命危險，經檢測他沒有酒駕，相關肇事責任歸屬及車禍發生的確切原因，警方正在釐清中。

