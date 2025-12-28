影/7.0強震沒影響！清境農場「羊咩咩正常上班」 遊客破千人

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感。針對昨日地震情形，清境農場經全面巡查確認，園區及周邊設施均未受影響，目前各項營運正常，道路通行順暢，未發現安全疑慮。

清境農場綿羊秀。（圖／清境農場提供）

清境農場指出，今（28日）已有多台遊覽車順利抵達，旅客陸續進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演，目前入園人數已破千人，現場秩序良好；園區內綿羊與馬匹狀況皆穩定，一切安好。粉專上小編也打趣貼文，『咩編：今天是不是可以請假』，『 羊咩咩：不行，我們要上班了』。」

清境農場羊咩咩一臉萌樣，吸引不少遊客。（圖／中天新聞）

大批遊客準備進入清境農場。（圖／清境農場提供）

台14甲線合歡山路段（鳶峰至小風口）因應山區天候與路況，自28日早上7時起，開放限加掛雪鏈通行，並將依實際道路與氣候狀況，機動調整管制措施。

假日仍有不少遊客湧入清境農場。（圖／清境農場提供）

業者表示，清境農場一向秉持「旅客安全為第一優先」的原則，持續密切掌握地震後續影響、天候變化與交通狀況，並加強園區巡檢及交通安全提醒，確保每位旅客能安心、放心遊園。農場亦呼籲前往高山地區的遊客，出發前務必留意最新交通與氣象資訊，配合現場人員指引，共同維護行車與旅遊安全。

清境農場場長王仁助表示，馬對地震的反應較為敏感，搖晃發生時出現些許躁動，不過地震停後，隨即恢復正常狀態。至於農場內的大批綿羊，王仁助指出綿羊們可能經歷過多次地震，因此對強烈搖晃並無驚惶反應，仍照常睡覺進食。

