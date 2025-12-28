影/7.0強震環狀線乘客困車廂1小時 走3樓高「貓道」逃生

在昨天（27日）深夜於宜蘭外海發生的規模7.0強震讓台灣全島有感台灣，雙北地區搖晃劇烈，環狀線列車也因震度觸發安全機制緊急停駛，數十名乘客受困高架段長達1小時，最後沿著維修用的「貓道」徒步驚險撤離。

《中天新聞網》經拍攝民眾授權提供畫面，據原PO表示，當時她搭乘的列車在接近新埔民生站時緊急煞停。由於震後須進行軌道與結構安全檢查，列車無法復駛，車內乘客只能在密閉車廂中焦急等候。從地震發生到凌晨12時多接獲撤離指令，漫長的等待中不僅要承受餘震帶來的恐懼，還得面對深夜高架軌道上的未知情況，氣氛極度緊繃。

廣告 廣告

捷運公務人員抵達後，引導乘客走出車門，踏上維修專用的高架貓道步行返回車站。從該網友發布的撤離影片可見，乘客們在昏暗燈光下排成一列，行走在僅容單人通過的維修步道上。環狀線屬高架路線，與地面有3到4層樓高度差，步道兩側視野開闊，對懼高者構成極大心理壓力。

原PO心有餘悸表示：「怕死！走這個也太可怕了吧！」她雖無懼高症，但走在窄小步道上，看著右側懸空的高架景觀，「頭就快暈爆了」。所幸在工作人員戒護下，全體乘客最終平安抵達新埔民生站。她感慨表示：「幸好平安，但真的無路可退了。」

12月27日深夜在宜蘭外海的規模7.0地震釀成災情。 （圖／警方提供）

延伸閱讀

宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了