影》7.0強震生死瞬間！護理師集體「肉身護嬰」畫面曝萬人按讚

當大地瘋狂搖晃之際，台中北屯「安馨產後護理之家」6樓10位護理師在生死瞬間「肉身護嬰」。（李汝宛提供）

27日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，當大地瘋狂搖晃之際，台中北屯「安馨產後護理之家」6樓10位護理師在生死瞬間「肉身護嬰」16名新生兒，感人的一幕在社群平台Threads瘋傳，也引發網友熱烈迴響。

「安馨產後護理之家」主管李汝宛在文中自述，強震發生當下震感極為恐怖，家中擺飾掉落摔碎聲不斷，但她顧不得財物受損，第一時間尖叫著打開手機監視器，心繫嬰兒室的情況。當她看見畫面中護理師們的反應，焦慮瞬間化為感動。

廣告 廣告

畫面顯示，10名護理師面對6樓強烈的體感震度，絲毫沒有慌亂。她們迅速執行每半年一次的防災應變：第一時間衝去開啟嬰兒室電動門，防止門框變形受困；緊接著將嬰兒床撤離牆邊、向中央集中，並熟練地鎖定車輪固定。這套宛如反射動作的流程，讓李汝宛激動大讚：「很棒很棒！平常訓練有做好，護理師們超優秀！」

令人寬慰的是，在護理師的專業守護下，16名新生兒在強震中竟無大規模哭鬧。待震動稍歇，護理師立即巡視公共區域環境安全，並主動撥打電話向李汝宛與爸爸媽媽們回報安全狀況，讓遠在各處的家長放下懸在半空的心。

這則「脆」文一出，隨即引發社會高度關注，網友紛紛致敬這群白衣天使：「護理師辛苦了」、「真的好棒」。

更多中時新聞網報導

馬刺讓雷霆栽兩跟頭 綠軍看漲

116學年起 四技二專統測改選考

專家籲長者全面接種免疫加強疫苗