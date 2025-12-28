影／7.0強震！老公先衝房間護妻 放生2寶獨自感受...小兒子嚇到發燒
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
台灣宜蘭外海昨（27）日深夜發生芮氏規模7.0地震。桃園一名寶媽分享，當時2寶與老公在客廳吃宵夜，警報大作後，老公先是衝去房間保護她，2寶則是被放生「自行感受地震」，而小兒子沒遇過如此大的地震，「以為怪物來襲」，嚇到發燒，所幸已退燒沒有大礙，後來一家四口睡在一起，才安穩進入夢鄉。網友看到後也留言表示「老婆是真愛，孩子是意外」、「只能說這老公很讚，但是這個爸爸不能要了」、「大兒子比彈跳中的爸爸還穩重XD」。
