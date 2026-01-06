（影）72小時美以聯合攻伊朗？ 傳以批准「鐵拳行動」 伊秀「電磁獸」反制

[Newtalk新聞] 伊朗日前境內發生激烈抗爭，據消息，衝突已轉變為民眾與政府的武裝對峙，基層軍警甚至出現倒戈潮；與此同時，以色列安全內閣傳出正式批准代號「鐵拳」（Operation Iron Strike）的軍事行動，美國與以色列聯軍可能在 72 小時內發動突襲。





根據 X 帳號「李老師不是你老師」發布的消息指出，伊朗軍方開始向示威群眾實彈射擊，而這批抗爭者並未退縮，反而利用汽車作為掩護，甚至使用「自製噴火器」向騎乘摩托車衝鋒的鎮壓部隊噴射火柱。

廣告 廣告





伊朗抗議者使用「自製噴火器」向騎乘摩托車衝鋒的鎮壓部隊噴射火柱。 圖：翻攝自 X





英國著名極右派人士 Tommy Robinson 則分享資訊顯示，一名伊朗警察在街頭公開焚燒最高領袖哈梅內伊（Khamenei）的畫像，並在牆上漆下象徵尊王派的標語「長存沙阿」（Javid Shah）。





與此同時，根據 X 帳號「RICHARD FULL」及「War Radar」披露，以色列安全內閣已於前（4）日批准代號「鐵拳行動」。儘管具體戰略目標仍屬機密，但 X 帳號「Awesome Jew」引述中東情報來源警告，美以聯軍可能在未來 72 小時內對伊朗發動大規模聯合襲擊。





伊朗祕密研發的「電磁獸」傳已正式進入戰略服役。 圖：翻攝自 X





三名伊朗官員也向《路透社》透露，伊朗軍方確實研判美國或以色列正在籌備軍事行動。X 帳號「SilencedSirs」則稱，伊朗祕密研發的「電磁獸」已正式進入戰略服役。





而據《Current Report》報導，阿拉伯聯合大公國（UAE， 阿聯酋）正計畫在靠近沙烏地邊境的阿拉達（Al-Arada）地區，為以色列建立軍事基地。

情報顯示，該基地規模足以容納超過 800 名以色列士兵，若此計畫落成，將是首度有以色列正規軍常駐於阿拉伯半島。





阿拉伯聯合大公國（UAE）正計畫在靠近沙烏地邊境的阿拉達（Al-Arada）地區，為以色列建立軍事基地。 圖：翻攝自 X

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗告危 俄急送軍武! 2天內5運輸機抵德黑蘭 Mi-28「浩劫」直升機將登場

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議