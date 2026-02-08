影/72歲縱火犯為台大畢業生！疑因土地權益受損採取極端行動

台北市捷運大安森林公園站及善導寺站男廁於今（8）日接連遭到縱火，北市警方展現高效率偵查能力，當日下午即在仁愛路、林森南路口逮捕犯案的72歲曾姓嫌犯。警方初步調查，曾嫌縱火動機竟是為了吸引媒體注意，增加個人曝光度凸顯訴求。

北捷監視器拍下的曾嫌縱火身影。（圖／警方提供）

根據警方調查，曾嫌於今日上午8時59分從豐原火車站搭乘火車抵達台北火車站，隨後轉乘捷運至大安森林公園站。上午11時55分，110勤務指揮中心接獲通報，指稱大安森林公園站1號出口男廁遭人縱火。嫌犯於12時7分搭車往台北車站方向逃逸，警方獲報後立即啟動線上攔截圍捕行動。

警方表示，曾嫌縱火後於11時46分搭乘公車返回台北車站，隨後徒步至台鐵大樓內放置4封陳情信，再前往西門町換裝。下午2時許，110勤務指揮中心又接獲善導寺站男廁遭縱火的報案。北市警分局仁愛路派出所線上員警在仁愛路、林森南路口發現符合嫌犯特徵的男子，立即上前攔查並將其逮捕。

員警在仁愛路、林森南路口發現疑似曾嫌的男子，立即上前攔查並將其逮捕。（圖／警方提供）

北捷縱火犯曾嫌的陳情書。（ 圖／ 翻攝畫面）

警方強調，針對類似案件，市府已多次演練以提升團隊及員警應變能力。縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難。對於危害公共安全的行為，警方展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為發生。全案已依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。警方呼籲民眾，若發現可疑情況應立即通報，共同維護公共安全。

善導寺捷運站男廁被燒，現場一片狼藉。（圖／警方提供）

根據最新消息，曾嫌是台灣大學外文系畢業生，並曾在日本留學，擁有高學歷，從事英日語及圍棋教學工作超過20年，並以翻譯圍棋書籍著稱。因台中市神岡區的「大夫第自辦都市重劃案」引發居民強烈不滿，72歲的曾嫌對土地權益受損感到無奈，最終選擇在台北市捷運站廁所內點燃稻草以表達抗議。

