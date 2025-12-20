影/73歲普丁罕認「戀愛ing」 鬆口稱相信「一見鍾情」

俄羅斯總統普丁近日打破了他長期對私生活保密的慣例。這位73歲的強硬派領導人在當地時間19日的年度年終記者會上，罕見承認自己正在「戀愛中」，但拒絕透露對方的身份。

普丁19日在 年終記者會上。 （圖／美聯社）

據《每日郵報》與《鳳凰衛視》報導，普丁於活動上先是在回答女主持人提問時，表示自己相信「一見鍾情」。隨後一位女記者追問，「你說你相信一見鍾情，你是正在戀愛嗎？」對此，普丁簡短回答稱，「是的」。

普丁於2013年與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）離婚後，一直避免談論私生活。

報導稱，尚不清楚普丁是否在暗指他與前奧運體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）長達18年的秘密關係，據傳2人育有年齡10歲與6歲的兒子。儘管普丁未公開談論過他的「私生子」，但他們被指與普丁同住在各地的隱密宮殿中。

有分析認為，普丁罕見公開「戀情」可能有2種意圖。一是準備承認他的秘密家庭，也有人認為他希望透過展現柔情一面，來軟化其強硬形象。

有調查記者今年披露，普丁曾於58歲時背著卡巴耶娃與一名未成年選美參賽者發生關係。獨立媒體《Proekt》指，該名年僅17歲的女性會定期拜訪官邸，時間總是配合卡巴耶娃離開時。當時普丁與柳德米拉分居，卡巴耶娃已成為普丁的主要伴侶。

另外，普丁還被指與現年50歲的克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有過婚外情。女方是銀行家兼脫衣舞俱樂部的老闆，這段關係誕生了22歲的「私生女」路易莎（Luiza)，本名伊麗莎維（Elizaveta Krivonogikh)。

一本書最近揭露，普丁雖公開提倡傳統婚姻，但他偏好「自由關係」並與眾多女性存在關係。他曾稱私生活不允許干涉，並譴責「那些用他們的鼻涕和色情幻想窺探他人生活的人」。

