影／80位藝術家齊聚彰化藝術館 挺林世賢擘劃城市新願景

▲來自全縣各鄉鎮的藝術家群集藝術館表態支持林世賢選縣長。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】有鑑於彰化正加速蛻變，包括彰化市東區擴大都市計劃開發案、鐵路高架化、捷運綠線延伸至彰化以及多項都市計畫等重大建設推動中，未來城市發展不僅著重機能提升，更需融入美學與文化元素，80多位藝術家12日群集彰化藝術館，舉辦「藝文齊心 擘劃彰化新願景」活動，以實際行動支持重視文化藝術的林世賢市長爭取民進黨彰化縣長提名。

藝術家們強調，林世賢市長長期深耕藝文領域，他重視美學教育、持續推動文化活動，並以實際行動收藏多件藝術作品，支持在地藝術創作者，一直是協助藝文發展的重要推手，因此大家站出來力挺！

▲專業建築師兼藝術家羅榮源到場力挺。（記者林明佑翻攝）

12日到場力挺的藝術家，在彰化縣美術學會理事長林鴻銘、彰化縣藝術家學會理事長陳楣豔、彰化縣逸晉書道學會理事長蔡銘峰以及建築師畫家羅榮源等人的帶動下，除了致贈具彰化意象的字畫、書帖外，更與林世賢市長共同揮毫，氣氛熱烈，將活動推向最高潮。

▲藝術家連署支持林世賢。（記者林明佑翻攝）

林世賢表示，彰化藝術館是日治時期彰化公園僅存、最具歷史特色的建築之一，迄今已逾92年歷史。周邊更串連圖書館、美術館與八卦山文學步道，形成彰化市重要的藝文核心。

林世賢強調，彰化市為全國古蹟密度最高的城市，擁有4座國定古蹟、16座縣定古蹟，文化底蘊深厚。若能進一步整合市區古蹟與宗教建築，推動系統性文化規劃，將可打造具國際潛力的觀光動線，創造城市新的文化漫遊商機。

藝文界代表一致肯定林世賢市長長年致力推動藝文的用心，並讚賞其清廉形象、強大執行力與前瞻發展願景。他們堅定相信，具備宏觀規劃能力的林市長，能引領彰化邁向更美好、更具文化魅力的未來！