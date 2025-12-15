影/80歲的翁山蘇姬在哪？兒子曝已久未連絡「可能已經過世」
記者高珞曦／綜合報導
80歲的緬甸前領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）年事已高，但外界至今仍沒有她的確切消息，連她的兒子近2年來都只有「聽說」母親出現健康狀況，她兒子對外坦言，翁山蘇姬「可能已經去世」。
據《路透社》報導，翁山蘇姬早年曾被長期監禁，2010年獲釋，後於2015年當選為緬甸實際領袖，但之後又被控迫害羅興亞人，以及貪汙、選舉舞弊等，儘管翁山蘇姬否認指控，但仍被判27年有期徒刑。2021年的軍事政變進一步推翻翁山蘇姬政府。
之後翁山蘇姬逐漸失去音信，其子亞里斯（Kim Aris）說，大約2年多前，他收到母親來信，稱關押自己的牢房在夏天、冬天的環境極端。亞里斯擔心的說，他認為母親被關在緬甸首都內比都（Naypyitaw），母親一直有健康方面問題，可是這段時間都沒人見過母親，同時也被限制與法律團隊聯繫，更別提聯絡家人，他也只從別人那裡間接聽說母親有心臟、骨骼、牙齦等健康問題，因此亞里斯懷疑，母親翁山蘇姬可能已經過世了。
報導指出，緬甸軍政府正規劃在12月28日前後舉行選舉，但許多國家都認為，這是軍政府要讓自己的統治合法化的1個伎倆，亞里斯也反對這場選舉，但這場選舉也可能是讓各國施壓軍政府，從而釋放翁山蘇姬的契機。不過報導也提到，緬甸軍政府發言人未回應置評請求。
