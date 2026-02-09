影/87歲翁開老賓士自撞騎樓！ 載83歲婦雙雙受傷送醫

高雄市一名87歲黃姓老翁駕駛賓士載83歲陳姓婦人，於今（9）日下午自地下停車場駛出時，疑因操作不當撞上對面騎樓樑柱，所幸兩人僅輕微擦挫傷，送醫後意識清楚無大礙。

高雄市一名87歲黃姓老翁駕車載83歲陳姓婦人，於今（9）日下午自地下停車場駛出時，疑因操作不當撞上對面騎樓樑柱。（圖／警方提供，下同）

根據警方表示，苓雅分局於2月9日14時8分接獲車禍通報後立即派員趕赴現場處理。經初步調查，黃姓男子駕駛深綠色約30年的W140-S系列老賓士載陳姓女子，從地下停車場駛出時，在出口處自撞對面騎樓樑柱肇事。警方到場後隨即協助將受傷的黃男與陳女送醫治療，確認兩人僅有輕微擦挫傷，且黃男經檢測無酒駕情形。

苓雅分局人員在事故現場周遭進行訪查後，初步分析事故原因為黃姓老翁疑似操作不當所致。不過，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待交通大隊進一步分析研判。

針對此次事故，苓雅分局特別呼籲，無論是駕駛汽車、機車或行人，所有用路人都必須嚴格遵守道路交通規則。該分局表示，將持續加強宣導交通安全觀念，並加強對違規行為的取締告發，以維護市民的交通安全。

