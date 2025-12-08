影／90歲阿北結帳插隊！男客追罵還PO網 影片曝網炸鍋

一段民眾在餐廳拍下的插隊衝突影片近日在社群平台Threads引發熱議。（圖／翻攝自Threads）





一段民眾在餐廳拍下的插隊衝突影片近日在社群平台Threads引發熱議。原PO表示，他在餐廳結帳時，目睹一名90多歲阿伯無視排隊隊伍、直接走到最前方結帳，還「錢放了就走」，讓他相當不滿。

這時追上前指責對方「你插隊，拿我們當白痴喔」。但影片曝光後，引發的輿論方向完全反轉，許多網友反而痛批原PO做法過當，事件迅速登上討論焦點。

原PO貼出的影片中可見，他追上阿伯後當面斥責：「你插隊，拿我們當白痴喔？」阿伯則回應自己已90多歲，但原PO仍持續指責，甚至質問「排隊就白痴是不是？莫名其妙。」過程中阿伯語氣顯得無力，僅表示已經等很久。

影片曝光後，大批網友湧入留言，多數人同情阿伯，認為他行動不便，可能無法久站，紛紛批評原PO反應過激，「看他走路就知道腿腳不好，何必這樣」、「現在的年輕人怎麼了？仗著假正義欺負老人」、「老人家等了好久，看了很鼻酸」、「他可能連解釋的力氣都沒有了」。

不過，也有網友持相反意見，認為插隊本身就是不尊重他人，「老人也不能倚老賣老」、「若能說明自己不方便，相信大家會體諒」、「不應該一面倒指責年輕人，排隊本來就是規矩」。如今事件持續延燒後，原PO已將Threads帳號關閉，未再對外回應相關爭議。

