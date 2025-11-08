影／9m88被爆熱戀10年好友章廣辰 她直球回「什麼假新聞」公開徵男友

【時報-台北電】房租指數再創新高，根據主計總處最新統計，10月房租指數再創新高，年增2.14％，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率有略為趨緩，不過家庭管理費用年增率仍達5.57％，水電燃氣年增3.76％，家庭開銷明顯提升，帶動居住類指數年增幅仍達2％，整體居住相關成本仍居高不下。 信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房租過去受到通膨、利率走揚、稅負增加，使房東轉嫁租金，加上因房價高漲，不少潛在購屋客因購屋門檻提高而延長購屋籌備期、或對景氣觀望而暫緩購屋，使租屋需求提升，而市場上的租金比價效應，也使租屋新簽租約或續約的租金上揚，政府提供租金補貼政策也使房客租金負擔力提升，諸多因素帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢。 曾敬德表示，目前看起來利率維持穩定、通膨已經降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，不過未來還有租屋新法的修訂，將對房東租期和租金調整有更多規範，倘若通過，可能對於短期租金行情會有更大波動。 主計處統計顯示，在2021年以前，房租指數年增率多穩定在1％以下，不過疫情期間隨著通膨壓力沉重、房價大幅上揚，租金漲勢明顯，自2023年8月迄今已連續27個月指數年增率2％，今年10月房

時報資訊 ・ 23 小時前