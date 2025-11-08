影／9m88被爆熱戀10年好友章廣辰 她直球回「什麼假新聞」公開徵男友
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
藝人9m88日前與10年好友章廣辰傳出緋聞，對此，他7日出席電影《大濛》聯訪記者會時，直言是「假新聞」，還公開表示在徵男友。
更多FTNN新聞網報導
影／被爆與江齊緋聞後首露面 詹懷雲曝情人節行程
影／李晧禎、李雅英、南珉貞合體跳貓舞 富邦「初代三本柱」時隔1年重聚
影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海
其他人也在看
《舊金山美容院》早餐店小開章廣辰「降格」店長 連晨翔化身梟雄
連晨翔在《舊金山美容院》最新一集中，為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，不僅穿上無袖背心，從下午一路拍攝武打戲到晚上，飛踢、扭打、自高處跳下等動作場景樣樣來，渾身是汗！連晨翔更透露自己年輕時曾跳過八家將。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
9m88親徵男友「快往我方向走來」 陳玉勳曝《大濛》撞鬼是柯煒林髒話老師
電影《大濛》昨（6日）在金馬舉行首映，是9m88與方郁婷是第一次完整看到電影，9m88看到落淚，直呼還想進電影院再看一次。今她出席記者聯訪時，被問到與章廣辰「日久生情」從朋友變情人，直呼：「當然不是真的，寫什麼假新聞，我現在公開徵男友，麻煩如果有男生『朝我的方向走來』，請通知一下、趕快來找我！」鏡報 ・ 1 天前
TVBS《舊金山美容院》章廣辰外冷內熱 幕後互動滿滿亮點
記者周毓洵／臺北報導 TVBS 原創劇集《舊金山美容院》自開播以來話題熱度不斷，最新劇情中章廣辰與連晨翔聯手上演「反擊計畫」，不僅讓觀眾直呼精彩，幕後互動更是青年日報 ・ 1 天前
百萬網紅現身nininono快閃店互動 Shine分享旅行中實用小技巧與收納心得
【記者 廖美雅／綜合 報導】主打「懶得好生活」的旅遊生活品牌 nininono今（8）日品牌舉辦「Shine一台灣好報 ・ 13 小時前
《經濟》10月房租指數再創高
【時報-台北電】房租指數再創新高，根據主計總處最新統計，10月房租指數再創新高，年增2.14％，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率有略為趨緩，不過家庭管理費用年增率仍達5.57％，水電燃氣年增3.76％，家庭開銷明顯提升，帶動居住類指數年增幅仍達2％，整體居住相關成本仍居高不下。 信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房租過去受到通膨、利率走揚、稅負增加，使房東轉嫁租金，加上因房價高漲，不少潛在購屋客因購屋門檻提高而延長購屋籌備期、或對景氣觀望而暫緩購屋，使租屋需求提升，而市場上的租金比價效應，也使租屋新簽租約或續約的租金上揚，政府提供租金補貼政策也使房客租金負擔力提升，諸多因素帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢。 曾敬德表示，目前看起來利率維持穩定、通膨已經降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，不過未來還有租屋新法的修訂，將對房東租期和租金調整有更多規範，倘若通過，可能對於短期租金行情會有更大波動。 主計處統計顯示，在2021年以前，房租指數年增率多穩定在1％以下，不過疫情期間隨著通膨壓力沉重、房價大幅上揚，租金漲勢明顯，自2023年8月迄今已連續27個月指數年增率2％，今年10月房時報資訊 ・ 23 小時前
9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字
電影《大濛》入圍金馬11項大獎，今（7日）導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同接受媒體訪問。9m88日前遭週刊爆料熱戀中，與10年好友章廣辰勾手、喝同一杯飲料，互動親密，對此她今也再次做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騎車手癢一瞥嚇壞！女騎士驚見「龜殼花掛龍頭」 網友：幸好沒被咬
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導桃園一名女騎士日前騎車經過山區時，忽然感覺手邊癢癢的，低頭一看竟發現一條毒蛇懸掛在機車龍頭上，嚇得她立刻停車，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 3 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 18 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 2 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 3 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前