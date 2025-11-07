影/「AI女神」董佳瑜掌KMT國際部 鄭麗文親回應：老幹新枝

國民黨新任黨主席鄭麗文陸續公布黨務人事，包括國際部主任由年僅30歲的「AI女神」董佳瑜接任，以及新媒體部主任由Rapper王安國接任，引發外界討論，鄭麗文回應，老幹新枝沒有問題。

鄭麗文7日受訪。（圖／中天新聞）

鄭麗文今日出席馬習會十周年研討會，會前接受聯訪，媒體問，副主席全部都是兩岸專業，但國際部只有董佳瑜，是否重兩岸、輕國際？

國民黨國際部主任董佳瑜。（圖／翻攝董佳瑜臉書）

鄭麗文表示：「我過去跟國安界、國際政治圈子的學者專家、前總統馬英九時期的國安團隊都非常熟悉，我都跟他們保持聯繫，當選黨主席後也交談、徵詢過，大家最後決定讓董佳瑜來接任國際事務部主任，第一就是希望老幹新枝，非常優秀的年輕團隊，有專業的素養，又對國際事務參與有熱情，我們希望給他們機會，資深的國安團隊、資深的國際事務專家都願意從旁協助，所以老幹新枝一點都沒有問題。當我們重用資深人士時，外界就批評只看到老人沒看到年輕人，當我們重用年輕人，大家又說年輕人是不是太年輕了，其實就如同我不斷強調的，人才是一個梯次一個梯次，我們要借重資深黨員前輩的資歷，我們也要給年輕人能夠伸展發揮的舞台。」

國民黨新媒體部主任王安國。（圖／翻攝王安國臉書）

媒體追問，王安國到底是誰？鄭麗文表示：「王安國是我們新媒體負責的主任，他過去在這方面投入很多，我們相信他的專業，也相信他能夠在這個職務上面獲得充分的發揮。」

