影/AI巡防系統即時警示建功 辨識假車牌助警逮人
新北市警方破獲一起假車牌案，一輛懸掛假車牌自小客車昨（29）日行經三峽區某路段時，遭警方AI巡防辨識系統偵測警示，員警盤查後確認確為偽造車牌，當場逮捕駕駛依法送辦。
新北三峽分局員警 29日上午10時許在轄內巡邏，行經忠孝街時啟用AI巡防辨識系統，系統即時偵測一輛黑色自小客車車牌異常，並跳出警示通知，員警立即上前攔查，駕駛張姓男子（22歲）表示該車為其所有，經員警查證確認該車懸掛車牌為偽造，遂依法告知其相關權益並予以逮捕。
張男面對警訊時坦承二面偽造車牌是從蝦皮購物平台購得，他因原牌照遭吊扣，所以訂購複製一部出租車行撞損的車子車號懸掛於車上，訊後遭依違反偽造文書罪移送新北地檢署偵辦。
張男除了遭送辦外也違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，將依法開單告發分別處3600元至36000元罰鍰，並當場查扣車輛移置保管。
新北市警方統計，今年1月至8月警方運用AI巡防系統查獲247件逾檢註銷、發還100輛失竊汽機車、查獲14件偽造文書案、查獲1件毒品案、9件侵占案。
警方表示，AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，打造更安全的生活環境。
延伸閱讀
打造AI同盟！李在明接見黃仁勳 輝達將供韓逾26萬AI晶片
輝達AI超級電腦Rubin要量產了！ 最大受益台廠一次看
全球首家！輝達市值跨越5兆美元 將為美國能源部打造7部超級電腦
其他人也在看
深夜不孤單！ 三重警暖心尋親讓長者團圓
接獲報案稱轄內有一名疑似迷失老人需要協助警政時報 ・ 1 天前
科技執法再升級！警車AI巡防系統 瞬間識別「問題車牌」提升破案率
新北市警方升級AI巡防系統，新增車牌註銷辨識功能，大幅提升執勤效率！系統透過警車或警用機車上的鏡頭，能自動掃描行經車輛的車牌，立即辨識失竊車、侵占車及註銷車牌等異常狀況，以紅色警示提醒員警攔查。今年1月至8月已查獲247件車牌逾檢註銷案件，成功尋回100輛失竊汽機車，讓警方執勤更加安全有效，是科技結合警政的絕佳典範！TVBS新聞網 ・ 17 小時前
高雄男酒駕拒測「自稱警友」威脅調職 遭罰18萬扣車
今(30)日凌晨4點多，一輛轎車因為行車不穩、亂打方向燈，引起警方注意，巡邏員警上前攔查，沒想到這名自稱是警友會的駕駛渾身散發酒氣、拒絕酒測，甚至威脅要把攔查的員警調職，一下要喝水一下又裝可憐，故意拖...華視 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！民視 ・ 3 小時前
翹牌＋改排＋囂張貼紙 妙齡女深夜飆車被逮仍嘴硬「反正你們也抓不到我」
【警政時報 江雁武/台中報導】深夜街頭傳出轟隆巨響，一名20歲柯姓女子騎乘改裝噪音車橫衝直撞，結果不僅因「翹 […]警政時報 ・ 8 小時前
誰給的勇氣！男當街襲警 遭過肩摔制伏
新北市八里發生一起嚴重的暴力事件，一名26歲葛姓男子不僅對女友施暴，更當街襲警。事件起因於一對情侶在路邊爭吵，男方動手毆打女友，引起路過騎士報警。警方到場處理時，葛姓男子竟對前來勸阻的員警胸口揮拳，態度兇狠，隨後被員警以過肩摔制伏並上銬逮捕。整起事件被監視器完整記錄，顯示出男子在酒精影響下的失控行為。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
盜採砂石拒繳罰鍰 屏東分署展鐵腕查封拍賣土地
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 南部地區連續爆發農地被盜採砂石、回填廢棄物的驚人案件，行政執行署屏東分署為有效遏止這種不法現象，對因盜採砂石拒繳罰鍰的民眾施展鐵腕，查封土地、不動產，2名欠繳民眾趕忙先繳部分罰鍰，另1名拒繳許姓民眾則將被拍賣被查封的土地。 2名土地所有權人違反土石採取法規定，未經許可擅自於所屬土地開採土石，經移送機關屏東縣政府水利處...匯流新聞網 ・ 23 小時前
男子疑吃「大嫂豆腐」惹禍 羅東警火速查緝虐人影像曝光
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣三十一歲余姓男子與友人李姓男子相約至民宿聚會，席間氣氛原…中華日報 ・ 1 天前
才聲請保護令！高雄女報警2小時後 遭前夫暴怒持滅火器砸頭濺血
高雄市大寮區昨（10/29）晚驚傳家暴事件！黃女因工作瑣事與前夫洪男口角，前往派出所報警聲請保護令後，不到2小時竟遭洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸頭部，黃女濺血街頭，重傷送醫，洪男逃逸後，向警方自首，被依殺人未遂、傷害及違反家暴防治法罪聲押獲准，全案持續偵辦中。太報 ・ 3 小時前
影/新北新店爆街頭大混戰 3男互毆受傷全進警局
新北市昨日發生一起傷害案，1名男子與友人在新店街頭巧遇曾騷擾其女友男子，雙方在路邊爆發肢體衝突互毆，3人因此均受傷，警方獲報到場雙方堅持互提傷害告訴，警方依法受理送辦。中天新聞網 ・ 22 小時前
男大生拒檢狂飆遭開43張罰單 發文討拍挨轟
一名18歲鄭姓男大生，27號騎車從台南到屏東東港，疑似車輛改裝，因此在高雄被警方盯上，沒想到他拒檢逃逸，員警追了10多分鐘，約15公里，最後決定用畫面舉發，這名男大生沿途闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛等，...華視 ・ 4 小時前
科技警政新里程 三峽分局AI巡防系統偵破偽牌案件
AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準警政時報 ・ 1 天前
獨家／GD攻大巨蛋！粉絲「交換文化」 自製「小雛菊麻將、專輯吊飾」
獨家／GD攻大巨蛋！粉絲「交換文化」 自製「小雛菊麻將、專輯吊飾」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
三鶯線房價漲幅王曝光！「這一站」狂飆23% 有四站可見親民2字頭
新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年3月通車，且串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜合規劃報告已獲行政院核定，預計可望於明年動工。房仲業者統計近兩年三鶯線各站點周邊住宅價格變化，以桃園大湳站年漲幅23%最高，其次是陶瓷老街站年漲9.7%；而有4個站周邊住宅均價仍維持親民的2字頭，其中房價最便宜的是永吉公園站，今年平均僅22.4萬元。太報 ・ 1 天前
宗教團體涉虐死成員 台中地院判負責人5年7月徒刑
（中央社記者蘇木春台中30日電）婦人林欣月成立宗教團體，涉嫌教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人失明。中檢起訴指本案為中部邪教組織，台中地院今天判林女5年7月徒刑，可上訴。中央社 ・ 23 小時前
逃不過AI鷹眼 掛假車牌矇騙失敗 駕駛慘了
新北市三峽警方利用AI巡防辨識系統，成功查獲一起懸掛偽造車牌的案件。一名張姓男子在停放車輛時，被巡邏警員的AI系統即時偵測出車牌異常，經查證確認為偽造車牌。張男辯稱因先前發生車禍導致車牌毀損，才從網路平台購買同號碼的假車牌使用，但警方發現他說詞矛盾，無法清楚交代購買細節。此外，張男還被查出在吊扣牌照期間仍駕車上路。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
坣娜晚年全心投入公益！免費授課教癌症、小腦萎縮病友瑜珈 長年助養數十位兒童
據了解，坣娜從16歲開始接觸瑜珈，但是她真正全心投入瑜珈事業，原因還是在1993年金鐘獎頒獎典禮結束後，返家途中被超速闖紅燈的酒駕男子撞上，導致脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，昏迷2天才甦醒，此後健康狀況大受影響，正是靠著瑜伽一步步復原身心。2000年後她因為車禍...CTWANT ・ 1 天前
20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰
台中市警察局第五分局四平派出所員警是在日前凌晨時分，巡邏至崇德路二段時，發現柯女高速行駛且排氣聲量異常，立即將其攔下。警方確認該機車除了有明顯的排氣管改裝外，還涉及車牌上翹、改裝車燈以及後照鏡規格不符等違規情事。由於柯女公然挑釁公權力的行為，讓員警看了直...CTWANT ・ 6 小時前
坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。太報 ・ 1 天前
嬤報警孫女婿上門堵人 警拔槍遭嗆:有牌流氓
南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導高雄一對夫妻吵架，老公開車到老婆娘家找人，結果車子擋在路中央，老婆的70歲阿嬤報警請警方到場驅離，沒想到男子情緒失控不斷嗆聲，甚至重踩油門，意圖逼近，警方只好拔槍警戒，阿嬤擔心孫女婿安危也加入戰局，抓了持槍員警的手臂，造成員警手臂、右膝擦挫傷。民視 ・ 1 天前