影/AI巡防系統即時警示建功 辨識假車牌助警逮人

新北市警方破獲一起假車牌案，一輛懸掛假車牌自小客車昨（29）日行經三峽區某路段時，遭警方AI巡防辨識系統偵測警示，員警盤查後確認確為偽造車牌，當場逮捕駕駛依法送辦。

男子車輛懸掛假車牌遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

新北三峽分局員警 29日上午10時許在轄內巡邏，行經忠孝街時啟用AI巡防辨識系統，系統即時偵測一輛黑色自小客車車牌異常，並跳出警示通知，員警立即上前攔查，駕駛張姓男子（22歲）表示該車為其所有，經員警查證確認該車懸掛車牌為偽造，遂依法告知其相關權益並予以逮捕。

張男面對警訊時坦承二面偽造車牌是從蝦皮購物平台購得，他因原牌照遭吊扣，所以訂購複製一部出租車行撞損的車子車號懸掛於車上，訊後遭依違反偽造文書罪移送新北地檢署偵辦。

張男除了遭送辦外也違反《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，將依法開單告發分別處3600元至36000元罰鍰，並當場查扣車輛移置保管。

新北市警方統計，今年1月至8月警方運用AI巡防系統查獲247件逾檢註銷、發還100輛失竊汽機車、查獲14件偽造文書案、查獲1件毒品案、9件侵占案。

警方表示，AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，打造更安全的生活環境。

