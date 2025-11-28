影/AI演示宏福苑火災蔓延路徑 「八字口訣」危急時保命
香港大埔宏福苑26日下午發生五級火警，造成重大人員傷亡。高層火災有哪些特點？遇到後應如何逃生？《央視新聞》28日透過30秒AI演示宏福苑火災蔓延路徑，並針對高層火災特性，提供民眾逃生自救指南，強調掌握正確逃生知識在危急時刻能保住性命。
宏福苑宏昌閣底部外牆棚架於26日14點51分突冒出濃煙和火光；短短4小時火警等級升至5級。為什麼火勢失控這麼快？據介紹，該社區正進行外牆翻新工程，所有大樓外牆都搭有竹製棚架，並鋪設有維修工程使用的保護網、防水帆布等材料。這些材料被懷疑不符合防火標準。
而棚架與棚網的中空結構中形成了天然的「立體風道」，在大風助燃下，火勢迅速波及7棟大樓。直至27日傍晚，7棟大樓火勢才基本控制住。
據介紹，高層火災具有撲救難、隱患多、疏散慢、蔓延快等特點。考慮到登高面、作業面、氣象條件等因素，一旦室內消防設施不能正常發揮作用，從室外進行撲救相當困難。此外，高層建築內各類場所多、業態複雜，容易貽誤報警救援的最佳時機。從火災調查的實際情況看，往往3分鐘左右，煙氣就能充滿整個空間。
疏散逃生過程中，要用濕毛巾捂住口鼻以免吸入煙霧。如果已經有煙霧在蔓延，應當放低體位迅速移動。根據火災位置判斷危險性，若樓上發生火災，這種情況危險最小，火勢和濃煙被樓板阻隔，只要從樓梯下樓即可，下樓時不要乘坐電梯。
同樓層發生火災時，逃還是不逃主要看煙霧情況。可開一條門縫，如果門外沒有濃煙就趕緊下樓，如果有煙就回到室內把入戶門關好，堵住門縫防煙等待救援。若身邊發生火災，發現室內起火且火勢控制不了必須迅速逃離，如果火勢把通向戶外的路線封住了，應該找一個有外窗的衛生間或者房間關門堵縫，做好防煙等待救援。
如果樓下發生火災則極其危險，許多人就是在這種情況下盲目逃生而不幸喪生。這種情況下逃與不逃主要是開門看煙，開一條門縫如果有大量濃煙湧入，說明走廊和樓梯間充滿了濃煙，這時就要退回室內關門防煙等待救援。如果開門走廊裡沒有煙但樓梯間裡有煙，仍然要退回室內關門等待救援。
消防部門提出「小火快跑、大火關門」八字口訣。自己家裡發生火災且無法自己撲滅，如果火沒有擋住逃生路線要跑。別人家裡起火有可能燒到自己家裡來，樓道裡沒有煙霧要擇機跑出去。若樓梯間裡面著火且濃煙不斷，這個時候樓梯間就是個大煙囪，通過樓梯間逃離會更危險，要關上房門用濕毛巾封堵門縫，迅速撥打119等待救援。
在選擇躲避位置時，要盡量選擇建築物外側靠近主要街道並且有可開啟外窗的房間，要儘快撥打119提供儘量清晰具體的資訊，可在窗邊發出聲響或燈光揮舞衣物求援。此外，除濕毛巾外，如家中有預先準備的防煙面罩則效果會更好，防煙面罩能過濾掉火場煙霧中的有毒成分是真正的保命神器。
火災中自救，要視火災情形而定，盡可能早發現火災、躲火避煙，能最大限度保證生命安全。此外，平時可多了解火災知識、參與防災演練等。
