影／AKB48率「神七」重返〈紅白〉舞台收視飆高！ 板野友美四歲愛女「應援媽咪」萌樣曝光

日本國民女團 AKB48 慶祝出道 20 週年，在 2025 年舉辦一連串紀念舞台活動，集結全球姐妹團及初代「神七」等畢業成員帶來周年紀念單曲〈Oh My Pumpkin!〉及多個盛大舞台演出。其中最受矚目的壓軸舞台，無疑是日本年末收視盛事 NHK《紅白歌合戰》根據 Video Research 統計，AKB48 的演出帶動全場收視率衝高，成為當晚最受關注的演出焦點。而這場歷史性演出不僅讓長年支持者淚目，連「神七」成員板野友美的女兒也為之瘋狂。

日前她在社群平台分享了一段溫馨影片，畫面中四歲的女兒站在電視機前手舞足蹈，隨著螢幕上媽媽和戰友們的演出吶喊：「ONE! TWO! THREE! FOUR!」可愛場景融化不少粉絲。板野友美在貼文裡寫下感性表示：「從沒想過有一天能讓女兒看到媽媽當年作為偶像的樣子。」也開玩笑表示：「難道她在出生之前，就已經看過我的表演了？」板野友美在2013年自AKB48畢業單飛，2021年與職棒選手高橋奎二結婚，同年十月女兒出生。並經常在社群分享一家三口甜蜜的生活日常，幸福滿溢讓不少歌迷都非常羨慕。

板野友美與 AKB48 重返〈紅白〉舞台，四歲女兒在電視前興奮應援。（圖／IG：tomo.i_0703、akb48）





