影／AKB48 新單曲「最強神顏」伊藤百花站上C位！ TPE48林于馨神速COVER網友全跪

日本國民女團 AKB48 迎接新年再度推出全新單曲〈殘留的櫻花〉（名残り桜），也是 AKB48 睽違15年再度推出以畢業櫻花季為主題的歌曲。本次單曲C位由去年12月才從研究生升格正式成員的伊藤百花擔任，消息一出讓不少歌迷驚呼：「最強C位誕生了」〈殘留的櫻花〉日前在《CDTV》節目初披露，伊藤百花的「神顏」一幕在日本社群上造成瘋傳。也讓不少支持許久的歌迷大喊：「百花終於被世界看見了。」

另一方面，在去年代表台灣入選本家20周年選拔的TPE48（原 AKB48 Team TP）成員林于馨，也在〈殘留的櫻花〉發布後隔天，迅速錄製了舞蹈COVER，精準重現每一拍舞步，同步率百分百。讓歌迷看了直呼：「不愧是你」、「最速傳說」

伊藤百花去年 12 月才升格正式生，隨即站上全新單曲〈殘留的櫻花〉C位。（圖／IG：akb48；momoka_ito1206）





