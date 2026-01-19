影／AKB48 Team TP 改名了！TPE48 東山再起 老粉淚目：終於把名字找回來！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

國民女團 AKB48 Team TP 去年底無預警宣布，將與上海、馬尼拉兩組海外姐妹團於今年起正式更名，而答案也在日前舉辦的一月公演中揭曉，將以 TPE48 的名義展開全新旅程。全新團名將於本月21日起正式啟用，消息一出現場瞬間沸騰，尖叫聲據悉長達 30 秒之久。

歌迷會如此激動並非沒有原因。2017 年 AKB48 宣布進軍台灣市場時，最初正是以「TPE48」作為團名對外亮相，然而當時公司爆發財務危機，經知名製作人陳子鴻接手後，才改以 AKB48 Team TP 之名正式出道。時隔多年再度「拿回本名」讓不少老粉絲與畢業成員感觸良多，紛紛感嘆：「死去的回憶突然攻擊我了。」

AKB48 Team TP 出道第八年，將再度以「TPE48」之名與粉絲繼續向前走。（圖／FB：AKB48 Team TP）

AKB48 Team TP 初代隊長陳詩雅就在社群動態寫下：「不管叫什麼名字，只要能夠繼續下去就好。」而現任中信啦啦隊成員、同樣出身舊 TPE48 時期的小迪，則分享了當年參與徵選時的青澀照片，並且簡單直呼：「愛死」。

目前上海 AKB48 Team SH 已正式更名為 TSH48，而馬尼拉 MNL48 也將跟進改名。隨著團體翻開新的篇章， TPE48 帶著最初的信念與初衷，在偶像的道路上繼續向前走。

經紀公司公開「TPE48」標準字設計。（圖／FB：AKB48 Team TP）





