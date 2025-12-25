影／AKB48 Team TP 新單曲公布 她出道兩年首站C位！ 連出「原創曲」卻掀網論戰：還有AKB精神？

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

國民女團 AKB48 Team TP 近日公布全新原創單曲〈偷偷被你打敗〉並宣布由四期生成員伊品首度站上 C位，讓不少歌迷驚喜歡呼。也是繼暑假與本家同步推出20周年單曲〈Oh My Pumpkin!〉後，於同一年再度宣布全新單曲。不過隨著 TP 近年接連推出多首原創作品，也引發部分粉絲討論與質疑。

有網友認為，作為 AKB48 的海外姐妹團，連續多首「原創曲」是否仍有「AKB48」品牌的意義，直言「本家沒有其他值得翻唱的歌了嗎」、「我們飯的不是地下偶像」，相關言論持續在社群上掀起熱議。

AKB48 Team TP 近年積極推出原創作品，逐步在台灣市場樹立人氣；右圖為新單曲 C 位成員伊品。（圖／IG：akb48teamtp）

對此，也有不少粉絲持不同看法，指出 TP 在出道初期以翻唱曲為主，後面逐步增加原創作品，反而更能凸顯其特色，認為這是團體成熟與本地化的重要里程碑。也有歌迷分析，可能是礙於授權費緣故，才會一連多張單曲都以原創為主。

事實上，團內具備創作能力的成員不在少數，近日公司也開始經營成員原創歌曲企劃。第一波推出的就是由本次新單曲C位伊品的創作歌曲〈You Say Nothing〉也在25日當晚推出由多位成員合力創作的聖誕歌曲〈This Christmas〉陪歌迷度過溫暖的聖誕節。隨著原創作品比例逐步提升，未來將如何在「AKB48 姐妹團」與「台灣本土女團」之間取得平衡，也成為粉絲持續關注的焦點。

AKB48 Team TP 推出聖誕主題原創歌曲〈This Christmas〉。（圖／IG：akb48teamtp）





