影／AKB48 Team TP 無預警拋震撼彈 成軍七年爆將「二度改名」重新出發！

[FTNN新聞網]國民女團 AKB48 Team TP 出道第七年，在台灣與海內外逐漸累積不少人氣，今年也和本家等姐妹團共同演繹 20 周年單曲〈Oh My Pumpkin!〉紀念。不過就在今（29）日稍早，官方無預警拋出震撼彈，宣布「AKB48 Team TP」一名將於 2026 年走入歷史！日本官方稍早公布，包括台北 AKB48 Team TP、上海 AKB48 Team SH 與馬尼拉 MNL48 等三個姐妹團將在明年正式改名。而台灣方面經紀公司「好言娛樂」也同步公告證實： 「預計於2026年1月，以新名稱與大家再次相遇」消息一出引起海內外粉絲一陣熱議，好奇這次將以什麼名義重新出發。

日本「AKB48」官方宣布，包括台北「AKB48 Team TP」在內的三個姐妹團將於明年正式改名。（圖／翻攝自 Superball Inc.）

事實上，回顧 AKB48 Team TP 在 2018 年出道前，就已經歷經一次更名，最初 AKB48 官方規劃以 TPE48 名義在台北展開拓點，然而因為公司經營不善，TPE48一度停擺，經知名製作人陳子鴻接手後，才以「AKB48 Team TP」一名正式出道。如今改名在即，也象徵著即將翻開新篇章。未來是否將朝更獨立的風格發展？團名是否脫離 AKB48 掛名系統？都成為粉絲關注焦點。

2018年 AKB48 台北姐妹團以「AKB48 Team TP」一名正式出道，培育出一代代優秀的未來之星。（圖／IG：akb48teamtp）





