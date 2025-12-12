影／AKB48 Team TP 蔡亞恩罕見解放！首本寫真超吸睛 本周末簽書會時間地點曝光





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

AKB48 Team TP 人氣成員「麵麵」蔡亞恩今年迎來出道七年來多項新突破，不僅在最新單曲《你會等我嗎？》首度入選C位選拔，更推出人生首本個人寫真集《初次見麵》，她也成為繼前成員、現任 Passion Sisters 啦啦隊女孩小迪之後，團體中第二位推出寫真的成員。

這本寫真集以《初次見麵》為名，也象徵著麵麵以不同面貌的自己與粉絲重新相遇。內容涵蓋多種風格與情境，其中更是罕見展現好身材，讓歌迷驚呼：「被麵麵電力⚡️電得酥麻！」除了一張張吸睛的主題寫真外，麵麵也在社群賣關子表示，其中一頁有她手寫的真心告白，等待歌迷一起來開箱解鎖。更宣布將於本週日（14日）在台北大直美麗華五樓廣場舉辦新書發表暨簽名會，與粉絲面對面分享寫真拍攝點滴，不少歌迷都在社群下留言：「寫真收到了！」、「14號當天見麵！」

廣告 廣告

AKB48 Team TP 蔡亞恩推出首本寫真《初次見麵》，解放好身材。（圖／IG：chunana_akb48teamtp）





更多FTNN新聞網報導

影／AKB48 Team TP 隊長解鎖新技能？ 林易沄挑戰「倒著唱」驚人成果曝光

影／苦等多個月終於等到！AKB48周年單曲MV來了 前田敦子等OG成員驚喜宣布登《紅白》舞台！

影／另類國民外交？她把台灣爆紅「香菜餅乾」帶到東京 AKB48各國成員超萌反應曝光

