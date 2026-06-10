影/Apple Watch報案！桃園重大車禍釀4死、名單曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

桃園市新屋區中山西路二段路上，今（10日）上午發生轎車與聯結車發生對撞的重大事故，轎車車體嚴重扭曲變形5人受困，最後包含聯結車駕駛在內共4死2傷，完整傷亡名單也曝光。

桃園新屋今（10）日上午發生轎車與大貨車嚴重對撞事故，轎車車體扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

桃園市消防局指出，事發地點在中山西路二段上，當時消防局在上午11點58分接獲Apple Watch的車禍自動報案功能，顯示該處有車禍，獲報後立刻派永安分隊的38位消防員、5輛消防車跟12輛救護車趕往，警消抵達後發現車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫。

廣告 廣告

警消獲報後火速趕抵現場，動用破壞器材搶救受困車內的民眾。（圖／翻攝畫面）

消防局提供的完整傷亡名單如下：

(1)女性患者1名OHCA，年紀約60歲，送怡仁醫院搶救仍宣告不治。

(2)男性患者1名OHCA，年紀約50歲，送新屋分院搶救仍宣告不治。

(3)女性患者1名OHCA，年紀約60歲，送楊梅天成醫院搶救仍宣告不治。

(4)女性患者1名輕傷 ，自小客車副駕駛、年紀約60歲 ，肢體擦傷，意識清楚，送聯新醫院救治

(5)男性患者1名，為聯結車駕駛、35歲，肢體擦傷，意識清楚，送怡仁醫院救治

(6)女性患者1名，為自小客車駕駛、明顯死亡)，未送醫轉交警方處理

更多中天新聞網報導

柳橙白膜別丟！橙皮素助降血脂、護骨質、助維生素C再生

開心果控嗨翻！好市多「開心果狂潮」來了 蛋糕雪糕泡芙全上架

孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理