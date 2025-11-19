（影）ATACMS突襲俄羅斯沃羅涅日? 消息稱：疑為烏自主研發長程導彈

[Newtalk新聞] 據多方消息指出，烏克蘭近日使用MGM-140 陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）或其他長程彈道武器，攻擊了距前線 250 至 300 公里的俄羅斯沃羅涅日州波戈諾沃（Pogonovo）訓練場。





烏克蘭分析團隊 CyberBoroshno 指出，波戈諾沃是本輪攻擊中的主要標的之一，當地當時有「高度集中」的俄軍人員。烏方來源也表示，不只一處目標遭到精準命中，代表這次打擊可能並非單純試探性攻勢。

來自沃羅涅日的畫面顯示，防空系統正在攔截據稱是飛彈的物體。 圖：翻攝自 X





俄羅斯空軍圈相關頻道也罕見證實，沃羅涅日遭到彈道飛彈攻擊，但消息聲稱烏方使用的是 3 至 6 枚「Hrim-2」或其他未知型號的長程武器，並非 ATACMS。若此說法屬實，將是戰爭爆發以來首次烏克蘭由自主研發的遠程彈道系統進行跨境攻擊。





近年烏克蘭持續投入「Fire Point」計畫，研發 FP-7、FP-9 等彈道武器。外界推測這些新型號可能已達到部署階段，但烏軍從未公開承認。





而據沃羅涅日當地流出的影像顯示，俄羅斯防空系統在夜間密集開火，疑似攔截來襲飛彈。是否成功攔截、是否有傷亡，俄方尚未公布。

