影／BABYMONSTER台北開唱「Ahyeon慘跌在地」 打招呼秀中文卻卡詞萌喊：對不擠

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國女團BABYMONSTER昨（2）日起，連續兩天在台開唱，6位成員以歌曲《WE GO UP》、《SHEESH》霸氣登場。不過唱到《HOT SAUCE》時，Ahyeon似乎因高跟鞋太高沒站穩，瞬間跌坐在地上，所幸沒有受傷，她也繼續演出，展現敬業精神。

除此之外，身為中文擔當的Ahyeon與歌迷打招呼時，展現出流利中文實力，不過途中意外卡詞，她立即喊「對不起，重新再一次」，可愛的反應讓現場粉絲們笑翻。

Ahyeon與歌迷打招呼時，展現出流利中文實力。（圖／抖音：譞來運轉）

