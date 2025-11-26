影/BMW當成火車開！基隆毒蟲衝鐵軌瞬間曝 竟是通緝犯

基隆市今（26日）凌晨發生驚險的「鐵軌警匪追逐」事件，一名毒蟲拒檢逃逸時竟把車開到鐵軌上，然後棄車逃到基隆火車站的屋頂，最後仍被逮回，身分也曝光，原來是身揹「2條通」的通緝犯，衝上鐵軌的驚悚監視器畫面全曝光。

驚悚的事發現場。 （圖／警方提供）

基隆市警局第一分局也說明全案發生經過，警方指出全案源於今天凌晨1點左右，延平街派出所的所長陳品碩與警員魏簡彣，正在巡邏時經過於精一路跟龍安街的交叉口，發現一輛自小客車停在路口，上前了解關心時，該車的男駕駛突然疾駛逃離，員警旋即騎車上前追趕，該車最後由龍安街96巷直接右轉開到火車鐵軌上，往南站方向行駛片刻後棄車逃逸。

廣告 廣告

驚悚的事發現場。 （圖／警方提供）

警方表示當下一邊追捕該車的男駕駛，一邊通報鐵路局應變處理，由鐵路局派吊車前往移置排除，幸未危害公共安全，經警方持續調閱監視器及搜查，後來在火車站南站廣場逮到該名駕駛，該名駕駛一度爬上基隆火車站的屋頂，但旋即摔傷，經救護人員檢傷發現他傷勢輕微，沒有生命危險。

黃男右轉衝上鐵軌瞬間。 （圖／警方提供）

追捕的監視器畫面也曝光，只見該車突然右轉衝上鐵軌硬開，畫面怵目驚心，經查男駕駛現年33歲、姓黃，竟是身揹公共危險罪跟偽造文書通緝的「2條通」，車內也被搜出安非他命及依托咪酯菸彈（喪屍菸彈）等毒品，目前除了將黃男依涉犯《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪偵辦，並將其解送通緝他的司法機關歸案以外，也積極向上溯源追查黃男車內毒品的來源。

黃男車內被搜出毒品。 （圖／警方提供）

基隆市警局第一分局分局長温基興強調，對毒駕「零容忍」，警方已經全面啟動強勢取締，呼籲民眾千萬不要一時好奇碰毒品、甚至毒駕行為，警方將依法嚴辦，絕不寬貸。

驚悚的事發現場。 （圖／警方提供）

黃男的車嚴重受損。 （圖／警方提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/玩命片！基隆毒蟲拒檢「衝平交道、棄車爬火車站屋頂」

高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

影/車毀人亡！國1銅鑼段重大車禍「駕駛不治」