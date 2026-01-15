影／bts入伍害她失落！前av女優美谷朱音自爆禁慾6年解禁 坦承約過知名人士

前AV女優美谷朱音，自爆禁慾6年後解禁的原因，跟防彈少年團BTS入伍有關。

ABEMA 原創節目《愛のハイエナ season5》第2集於13日播出，前AV女優美谷朱音以來賓身分受邀，在棚內坦率談及自己現役時期的戀愛狀況。

美谷朱音談到自己現役時期時坦言：「整整8年完全沒有交過男朋友。」並且進一步透露私生活中的性生活：「開始當AV女優後的前6年是完全零。」此話一出，讓在場來賓相當驚訝。當被問到「第6年發生了什麼事」時，她說：「因為很喜歡 BTS，一直在做追星活動，但他們去服兵役後，突然感到一種失落感。」

以此事件為契機，美谷朱音就想說，試試看以前一直沒有解禁的「和男人玩樂」吧。」並透露之後開始透過私訊與男性進行飯局交流。她也提到，在社群媒體收到的私訊中，「也有一些是知名人士」，甚至還有知名網紅等人。

