影／CNN被「認知作戰」？外交部急澄清 翁履中開轟林佳龍

CNN報導招待美方無人出席，外交部澄清部長林佳龍所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是有心人士意圖操作錯假訊息。旅美學者翁履中不認同，批評外交已經亂了套，林佳龍是史上最差的外交部長。

翁履中今天（6日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，外交體系出狀況，在美國聽到的消息，跟CNN報導是類似的，美國媒體在新聞來源這個部分，都是認真的，外交部指有心人士意圖操作錯假訊息，但有沒有掌握消息，是誰提供這樣的消息給CNN，會因為只聽到單一消息管道就報導嗎？在外交舞台上，也用台灣內部政治惡鬥方式處理，華府前線感受到荒腔走板，外交已經亂了套，完全不知道方向何在。

翁履中批評，包括在美國操作地方州議會，這種完全無濟於事，對於外交官來說也很不公平，外交人員在前線累得半死，只是在滿足部長個人的KPI，在華府很多智庫學者都感受到，來自台灣外交系統有雙軌情況，而且資訊不是很完整，駐美代表也要聽台北的指示，如果亂指一通，當命令是混亂的，去怪外交人員只是卸責而已。

針對CNN報導稱「林佳龍於聯大期間在紐約出席招待會，但預期出席的美國政府高級官員未現身」，外交部澄清，該活動並非由外交部設宴，而是受邀於聯大期間出席非官方周邊活動，當天現場出席人數眾多，並有友邦元首及美方現任官員在場，報導內容未能充分反映實情，部分國內媒體及立委未經查證、加以引用或延伸報導，造成誤解。

外交部也說明，林佳龍所提「認知作戰」，並非指涉媒體本身，而是指出有心人士意圖操作錯假訊息，透過部分國內媒體和社群管道，刻意扭曲並擴大與事實不符的內容，呼籲媒體在報導涉外事務前，應秉持專業倫理，向外交部查證以確保資訊正確。